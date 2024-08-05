Валиеву можно было спасти от допинг-скандала благодаря одному простому анализу

Валиеву можно было уберечь от допинг-скандала с помощью одного анализа

Исследование ученых показало, что российскую фигуристку Камилу Валиеву можно было уберечь от скандала с допингом с помощью всего одного простого анализа.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

Ученого Паскаля Кинца в деле Валиевой привлекала сторона защиты. Он говорил, что концентрация триметазидина в пробе не указывает на возможность сценария отравления. Но когда ж его переспросили судьи, он сказал, что да, 2,1 нанограмма на миллилитр — это может быть и остаточным эффектом от приема субстанции с целью улучшения спортивных результатов.

Новое исследование профессора Кинца "Интерес к тестам волос для различения сценариев "хвоста" следа [намеренного] приема допинга и возможного отравления в случае оспаривания нарушения антидопинговых правил. Случаи, связанные с триметазидином, препаратом, концентрация которого была установлена после однократного приема 20 мг субстанции", связанное с триметазидином, указало на один интересный эффект.

В труде сделали выборку из спортсменов, у кого обнаружен триметазидин и второе — эксперимент на добровольце, который принял триметазидин. Прошло 10 недель и им сделали "контрольную выборку" для того, чтобы получить первые данные. После этого срока в пробах мочи нашли 0,1 нг/мл, в волосах — 0,6 пг/мл. После этого автор исследования говорит о том, что в целом можно примерно по концентрации и наличию в волосах следов триметазидина установить — случай "заражения" это или специальный прием, пишет "КП Спорт".

Важно то, что в статье говорится, что эксперимент проводился с разницей в 10 недель. Однако между выступлением Камилы Валиевой на чемпионате РФ, где она сдала ту самую решающую пробу — 7 недель. В теории, чтобы спасти Валиеву, нужно было провести этот анализ.