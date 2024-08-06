В Париже после соревнований по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина зрители обсуждали в социальных сетях то, что они увидели на табло.
А на табло появились имена китайских прыгунов, которые выиграли золото. Имена олимпийцев рассмешили фанатов на трибунах, пишет Dailymail.
Лун Даои и Ван Цзунъюань выиграли золото в прыжках в воду. Однако фанатов больше привлекло не выступление пары, которое было выполнено идеально, а имена китайских прыгунов.
Ранее Ван Цзунъюань участвовал в Играх-2020 в Токио. И принес в копилку команды золото и серебро. А Лун Даои является золотым и бронзовым призером чемпионатов мира.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.