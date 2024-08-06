Весёлые имена китайских прыгунов привлекли внимание зрителей

Зрителей позабавили имена китайских прыгунов, которые выиграли золото на Играх-2024

0:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Париже после соревнований по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина зрители обсуждали в социальных сетях то, что они увидели на табло.

Фото: freepik.com by mrsiraphol, PDM

А на табло появились имена китайских прыгунов, которые выиграли золото. Имена олимпийцев рассмешили фанатов на трибунах, пишет Dailymail.

Лун Даои и Ван Цзунъюань выиграли золото в прыжках в воду. Однако фанатов больше привлекло не выступление пары, которое было выполнено идеально, а имена китайских прыгунов.

Ранее Ван Цзунъюань участвовал в Играх-2020 в Токио. И принес в копилку команды золото и серебро. А Лун Даои является золотым и бронзовым призером чемпионатов мира.