Из-за неспортивного поведения парагвайская пловчиха покинула Олимпийские игры досрочно

Одну из самых обаятельных участниц Олимпийских игр выгнали из деревни спортсменов, сообщает Dailymail.
Руководство сборной Парагвая обвинило спортсменку Луану Алонсо в том, что она своим неспортивным поведением создала "неподобающую атмосферу" на Играх.
Алонсо едва не пропустила квалификацию в полуфинал на дистанции 100 метров баттерфляем. 20-летняя пловчиха выбыла из соревнований в первый же день, показав шестой результат, однако это не помешало ей разгуливать в откровенной одежде. Спортивный комплект, предоставленный всем участникам парагвайской команды, Луана Алонсо почему-то не стала надевать. После этого руководство сборной Парагвая попросило Луану Алонсо покинуть Олимпийскую деревню.
Алонсо остановилась в одном из отелей французской столицы, посетила элитные бутики и рестораны и опубликовала фотографии для своих 500 000 подписчиков в социальных сетях.
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