Лучшие фитнес-привычки, которые замедляют старение

Советы, ка кзамедлить старение при помощи спорта

1:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ваша тренировка в идеале поможет вам нарастить мышечную массу, стать сильнее и обеспечит многочисленные преимущества для общего здоровья, а также для сердца, легких и суставов. Хотя физические преимущества регулярной активности, безусловно, могут помочь вам поддерживать подтянутое телосложение, повысить гибкость и в целом придать более молодой вид, существуют также определенные фитнес-привычки, которые замедляют старение.

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Больше гуляйте

Прогулка творит чудеса с нашим физическим здоровьем, значительно снижая уровень смертности и помогая нашему психическому здоровью, уменьшая признаки депрессии на 26%.

Чтобы получить максимальную отдачу от прогулок, нужно стремиться к 30 минутам ходьбы каждый день.

Полезный стресс от физических упражнений

Хотя поначалу стресс может показаться не очень хорошей идеей, оказывается, что это может быть полезно, если стресс в организме связан с тренировками.

Добавление некоторого острого стресса в организм с помощью короткой интервальной тренировки при максимальных усилиях помогает в митохондриальном биогенезе.

Отличные способы получить немного дополнительного напряжения — это спринт, езда на велосипеде, бег на месте или плавание в максимально быстром темпе, на который вы способны. Что бы вы ни выбрали, обязательно прилагайте усилия, чтобы вызвать стресс от физических упражнений.

Сон

Сон очень важен — даже важнее, чем физические упражнения. Когда речь заходит о том, как ваш ночной сон связан с физическими упражнениями, то выясняется, что качественный сон помогает регулировать эндокринную систему, способствует восстановлению мышц. Важно спать от семи до девяти часов каждую ночь.