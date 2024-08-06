Спорт играет важную роль в развитии национальной идентичности. Во время Олимпийских игр спортсмены становятся послами своей страны, представляя ее на международной арене и демонстрируя индивидуальность своими выступлениями. Демонстрация флага страны, исполнение ее гимна создают чувство национальной гордости.
В ЕС обсуждается вопрос о создании сборной Европы на период проведения Олимпийских игр, пишет euronews.
Некоторые сходятся во мнении, что 27 стран-участниц ЕС могли бы создать объединенную команду спортсменов, чтобы обойти по общему количеству медалей США и Китай, поскольку именно у этих стран в последние годы самые многочисленные команды, а копилка с наградами всегда больше, чем у европейских стран. Кроме этого, создание команды Европы помогло бы укрепить европейское чувство среди государств-членов и их граждан. Предлагается также проводить общий подсчет медалей, завоеванных представителями стран ЕС.
Однако у этой идеи есть противники, которые утверждают, что создание объединенной команды не отвечает интересам 27 государств-членов ЕС.
В период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже флаги Франции и ЕС вывешены рядом в качестве принимающей стороны.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.