Европейскую идентичность на Играх планируют закрепить путём подсчета общего количества медалей, завоёванных странами ЕС

В ЕС обсуждается вопрос о создании европейской сборной на Играх

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

Спорт играет важную роль в развитии национальной идентичности. Во время Олимпийских игр спортсмены становятся послами своей страны, представляя ее на международной арене и демонстрируя индивидуальность своими выступлениями. Демонстрация флага страны, исполнение ее гимна создают чувство национальной гордости.

Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, CC BY 2.0

В ЕС обсуждается вопрос о создании сборной Европы на период проведения Олимпийских игр, пишет euronews.

Некоторые сходятся во мнении, что 27 стран-участниц ЕС могли бы создать объединенную команду спортсменов, чтобы обойти по общему количеству медалей США и Китай, поскольку именно у этих стран в последние годы самые многочисленные команды, а копилка с наградами всегда больше, чем у европейских стран. Кроме этого, создание команды Европы помогло бы укрепить европейское чувство среди государств-членов и их граждан. Предлагается также проводить общий подсчет медалей, завоеванных представителями стран ЕС.

Однако у этой идеи есть противники, которые утверждают, что создание объединенной команды не отвечает интересам 27 государств-членов ЕС.

В период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже флаги Франции и ЕС вывешены рядом в качестве принимающей стороны.