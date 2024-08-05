Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проститутки Парижа стали испытывать сложности с работой из-за Олимпиады
Большинство россиян имеет одну кредитную карту и три дебетовых
Выявлена связь между умственными усилиями и неприятными чувствами
В Санкт-Петербурге проведут чемпионат РФ по триатлону
Распространённые схемы мошенничества при покупке квартиры
Пять достойных замен китайским машинам
Ради роли Надежда Румянцева соврала режиссёру, что умеет управлять лодкой
Трёхлетний ребёнок в салоне машины сбил женщину в Марий Эл
Apple готовит к выпуску новые модели Mac с чипом M4
Эти 3 причины заставят вас встать с постели и начать бегать по утрам

3 причины начать бегать по утрам

1:31
Спорт

Бег по утрам — это не просто физическая активность, а целый ритуал, способный изменить вашу жизнь. Вот три главные причины, почему стоит начать бегать по утрам.

3 причины начать бегать по утрам
Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon, CC BY-SA 2.0

1. Улучшение физического здоровья

Бег — это один из самых эффективных способов поддерживать физическую форму. Он помогает укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшает обмен веществ и способствует снижению веса.

Утренние пробежки активизируют обмен веществ на весь день, что позволяет сжигать калории даже в состоянии покоя.

Кроме того, регулярные тренировки укрепляют иммунную систему и повышают общую выносливость.

2. Психологическое благополучие

Утренние пробежки способствуют выработке эндорфинов, известных как "гормоны счастья". Они помогают снизить уровень стресса и тревожности, улучшая общее психологическое состояние.

Начав день с физической активности, вы зарядитесь позитивом и энергией, что поможет справляться с повседневными задачами более эффективно.

3. Организация времени

Бег по утрам помогает установить режим дня и организовать время. Утренние тренировки освобождают вечер для других дел — будь то работа, хобби или время с семьей.

Кроме того, утренний бег позволяет избежать жаркой погоды в течение дня и дает возможность насладиться свежим воздухом и тишиной.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск

Самые критические ситуации для Киева на Красноармейском фронте, где армия РФ наступает от Очеретино, двигаясь к ключевой точке ВСУ и снабжения — Покровску.

Российская армия за лето сделала ВСУ неспособной даже к активной обороне
Запад утратил контроль над тоннами золота, позарившись на активы России
360kuai: Запад потерял тонны золота на фоне "интереса" к активам России
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
Обвал мировых фондовых рынков. Чего ожидать России
Ялта продолжает строиться, расширяться и хорошеть Дмитрий Плотников Раздутые фондовые рынки рушатся после действий ЦБ Японии. Что дальше? Любовь Степушова История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России
Frankfurter Rundschau: западные авиаперевозчики столкнулись с неприятностями из-за действий России
"Бесят": в Раде требуют срочно уничтожить Крымский мост для остановки турпотока
"Бесят": в Раде требуют срочно уничтожить Крымский мост для остановки турпотока
Последние материалы
Распространённые схемы мошенничества при покупке квартиры
Пять достойных замен китайским машинам
Ради роли Надежда Румянцева соврала режиссёру, что умеет управлять лодкой
Трёхлетний ребёнок в салоне машины сбил женщину в Марий Эл
Apple готовит к выпуску новые модели Mac с чипом M4
3 причины начать бегать по утрам
Это обязательные меры ухода за помидорами в августе
Гормональные акне: как эффективно бороться с этой формой угревой сыпи?
Как пожарить баклажаны без горечи?
Жительница Тюмени со 150 кошками переехала в дом, купленный на пожертвования земляков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.