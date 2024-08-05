Сменившая гражданство российская легкоатлетка высказалась о своей национальности

"Я из России, но благодарна Кипру": Елена Куличенко о национальности

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Российская легкоатлетка Елена Куличенко, сменившая гражданство, поделилась своими мыслями о национальности. Её слова приводит Sport24.

Фото: flickr.com by Adam Jones, Ph.D. - Global Photo Archive, CC BY 2.0

На вопрос зарубежного журналиста Куличенко ответила: "Я представляю Кипр, но я из России. Я не собираюсь это скрывать, это очевидно. Но я ценю всё, что Кипр делает для меня. Поэтому я невероятно благодарна ему". Она добавила, что обе страны занимают важное место в её сердце и душе.

4 августа Куличенко участвовала в финале Олимпийских игр 2024 года в прыжках в высоту, заняв седьмое место. Победу одержала украинка Ярослава Магучих.

Куличенко сменила гражданство в 2021 году. Она является вице-чемпионкой России среди юниоров и призёром юношеского европейского фестиваля 2017 года.