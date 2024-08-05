Тренер российского клуба скончался во время футбольного матча в Ростовской области

Бывший тренер владикавказской "Алании" Калин Степанян скончался во время футбольного матча в Ростовской области. Об этом сообщила Ростовская региональная общественная организация "Федерация футбола".
"Калин Степанян останется в нашей памяти как истинный профессионал, полностью реализовавший свой талант как игрока, так и тренера", — говорится в заявлении организации.
Сообщается, что 69-летний тренер возглавлял любительский футбольный клуб "Нахичевань-на-Дону".
По информации Telegram-канала Mash, во время матча Степанян почувствовал себя плохо. На поле приехала скорая помощь, но, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.
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