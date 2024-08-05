Госпитализация бельгийской триатлонистки не связана с качеством воды в Сене, заявляет Париж

Заместитель мэра Парижа по вопросам спорта и Олимпийских игр Пьер Рабадан отказался связывать госпитализацию бельгийской триатлонистки Клэр Мишель с качеством воды в Сене. Его слова передает Franceinfo.
"На данный момент мы не можем установить никакой связи между заболевшими спортсменами и качеством воды в Сене", — заявил он. Рабадан подчеркнул, что к врачам обращались не только атлеты, которые плавали в реке.
О госпитализации Мишель стало известно 4 августа. У нее была обнаружена кишечная палочка, из-за чего сборная Бельгии вынуждена была сняться со смешанной эстафеты.
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