Стоит ли делать перерыв от спорта во время отпуска? Советы фитнес-тренера

Как правильно отдыхать от тренировок в отпуске

Фитнес-тренер Эдуард Каневский высказался по поводу необходимости делать перерыв от спорта во время отпуска.

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"Если вы занимались без перерыва более трёх-шести месяцев, предоставление организму отдыха от интенсивных нагрузок на семь-десять дней — это не только физиологическая, но и психологическая необходимость", — отметил он.

Каневский предложил не прекращать тренировки полностью, а изменить тип нагрузки, чтобы не только сохранить, но и улучшить результаты.

Для тех, кто занимается в зале, он рекомендовал плавание в бассейне или море, а также длительные прогулки. Любителям единоборств он посоветовал заменить спарринги на занятия в воде или растяжку.