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Дзагоев рассказал, кого хотел бы видеть в составе ЦСКА

Дзагоев хотел бы, чтобы в ЦСКА играли Вендела, Педро и Кордобу

0:57
Спорт

Экс-игрок ФК ЦСКА, а ныне селекционер команды Алан Дзагоев рассказал, каких футболистов он хотел бы видеть в составе клуба.

Дзагоев хотел бы, чтобы в ЦСКА играли Вендела, Педро и Кордобу
Фото: commons.wikimedia.org by Biser Todorov, CC BY-SA 4.0

Дзагоев заявил, что пригласил бы в команду хавбека санкт-петербургского "Зенита" Вендела и его товарища по команде Педро. Дзагоев считает Педро "машиной", посколько бразильский футболист с легкостью может легко обыграть любого защитника, пишет "КП Спорт".

"Так он может пройти и двоих, и троих. Крутит, вертит, что хочет, то и делает", — заявил экс-футболист.

Также Алан Дзагоев видит в ЦСКА форварда клуба "Краснодар" Джон Кордоба. По словам селекционера клуба, этот футболист — "уже полкоманды".

"Спиной прикрывает, один в один обыгрывает, может убежать. Голы забивает, в отборе хорош. Очень стоящий футболист", — заключил Алан Дзагоев.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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