Дзагоев рассказал, кого хотел бы видеть в составе ЦСКА

Экс-игрок ФК ЦСКА, а ныне селекционер команды Алан Дзагоев рассказал, каких футболистов он хотел бы видеть в составе клуба.
Дзагоев заявил, что пригласил бы в команду хавбека санкт-петербургского "Зенита" Вендела и его товарища по команде Педро. Дзагоев считает Педро "машиной", посколько бразильский футболист с легкостью может легко обыграть любого защитника, пишет "КП Спорт".
"Так он может пройти и двоих, и троих. Крутит, вертит, что хочет, то и делает", — заявил экс-футболист.
Также Алан Дзагоев видит в ЦСКА форварда клуба "Краснодар" Джон Кордоба. По словам селекционера клуба, этот футболист — "уже полкоманды".
"Спиной прикрывает, один в один обыгрывает, может убежать. Голы забивает, в отборе хорош. Очень стоящий футболист", — заключил Алан Дзагоев.
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