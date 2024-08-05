Олимпийская чемпионка депутат Госдумы России Светлана Журова отреагировала на новость о том, что Америка может запустить очередной этап кампании по "изоляции" России в мировом спорте. Для это собираются использовать публикации о возможных допинговых злоупотреблениях.
"Я думала, что сейчас США сосредоточатся на дискредитации китайского спорта. Китай сейчас для них большие конкуренты, чем мы. Нас они уже вырубили, отправили в нокдаун санкциями и отстранениями. И вот уже России нет в общем медальном зачете Олимпиады", — цитирует депутата "КП Спорт".
По словам Журовой, задача США — убрать Россию и Китай.
Ранее в пресс-службе СВР проинформировали, что в США планируют очернить российских фигуристок, пловчих и гимнасток. Фанатам этих видов спорта собираются "навязать", что успехи России в плавание, гимнастике и фигурном катании — результат употребления допинга.
Украина объявила о банкротстве, что подтверждается новым законом, подписанным Владимиром Зеленским. Этот закон позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу.