Фотографу из РФ запретили снимать российских медалисток на Олимпиаде

Фотографу из России запретили снимать теннисисток Андрееву и Шеайдер на ОИ-2024

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Странное поведение организаторов Олимпийских игр-2024 продолжает удивлять. На этот раз российскому фотографу портала "СЭ" не разрешили снимать теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер, которые взяли медали Олимпиады.

Фото: commons.wikimedia.org by Hameltion, CC BY-SA 4.0

Девушкам не хватило лишь трех мячей для победы на олимпийском турнире в парном разряде. Они проиграли финал итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини на супертайбрейке.

Россиянки достойно бились за победу.

"Если бы кто-то там нам в начале сказал, что мы выйдем в финал, я бы не поверила. Однако расстроило то, что упустили золотую медаль", — цитирует "СЭ" Мирру Андрееву.

После победу российским спортсменкам не дали пообщаться с журналистами даже под запись. Фотографу же запретили даже сделать пару фотографий теннисисток.