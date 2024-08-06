Странное поведение организаторов Олимпийских игр-2024 продолжает удивлять. На этот раз российскому фотографу портала "СЭ" не разрешили снимать теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер, которые взяли медали Олимпиады.
Девушкам не хватило лишь трех мячей для победы на олимпийском турнире в парном разряде. Они проиграли финал итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини на супертайбрейке.
Россиянки достойно бились за победу.
"Если бы кто-то там нам в начале сказал, что мы выйдем в финал, я бы не поверила. Однако расстроило то, что упустили золотую медаль", — цитирует "СЭ" Мирру Андрееву.
После победу российским спортсменкам не дали пообщаться с журналистами даже под запись. Фотографу же запретили даже сделать пару фотографий теннисисток.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.