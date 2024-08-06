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Итальянка Д'Амато взяла золото Олимпиады в упражнениях на бревне

Итальянка победила на Олимпиаде в упражнениях на бревне

0:47
Спорт

Гимнастка Элис Д'Амато из Италии завоевала золото Олимпиады в Париже в упражнениях на бревне.

Итальянка победила на Олимпиаде в упражнениях на бревне
Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Ей удалось набрать 14,366 балла.

Напомним, что девушке всего 21 год. Второе место в этой дисциплине досталось китаянке Чжу Якинь (14,100). А бронзу завоевала итальянка Манила Эспозито (14,000), пишет "СЭ".

Кстати, семикратная олимпийская чемпионка по этому виду спорта американка Симона Байлз допустила ошибку. Она не смогла удержаться на бревне и заняла пятое место.

Напомним, что Олимпийские игры-2024 закончатся 11 августа.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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