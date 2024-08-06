Гимнастка Элис Д'Амато из Италии завоевала золото Олимпиады в Париже в упражнениях на бревне.
Ей удалось набрать 14,366 балла.
Напомним, что девушке всего 21 год. Второе место в этой дисциплине досталось китаянке Чжу Якинь (14,100). А бронзу завоевала итальянка Манила Эспозито (14,000), пишет "СЭ".
Кстати, семикратная олимпийская чемпионка по этому виду спорта американка Симона Байлз допустила ошибку. Она не смогла удержаться на бревне и заняла пятое место.
Напомним, что Олимпийские игры-2024 закончатся 11 августа.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.