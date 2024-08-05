В сентябре российская футбольная команда проведет матчи со сборными Тайланда и Вьетнама.
Команда российского тренера Валерия Карпина отправится во Вьетнам, чтобы провести обе игры. Матчи между азиатскими и российской сборной будут товарищескими, сообщает портал "СЭ".
Напомним, ранее российская женская футбольная сборная провела матчи с командой из КНДР. Две игры прошли в Москве и завершились со счетом: 3:0 и 0:0.
Кстати, северокорейская команда занимает 10‑е место в рейтинге ФИФА.
Украина объявила о банкротстве, что подтверждается новым законом, подписанным Владимиром Зеленским. Этот закон позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу.