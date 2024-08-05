Российская футбольная команда в сентябре сыграет с Вьетнамом и Таиландом

Россия проведет футбольные матчи с Вьетнамом и Таиландом в сентябре

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В сентябре российская футбольная команда проведет матчи со сборными Тайланда и Вьетнама.

Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Команда российского тренера Валерия Карпина отправится во Вьетнам, чтобы провести обе игры. Матчи между азиатскими и российской сборной будут товарищескими, сообщает портал "СЭ".

Напомним, ранее российская женская футбольная сборная провела матчи с командой из КНДР. Две игры прошли в Москве и завершились со счетом: 3:0 и 0:0.

Кстати, северокорейская команда занимает 10‑е место в рейтинге ФИФА.