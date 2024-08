Прыгунья Куличенко: Я не собираюсь скрывать, что я из России

Your browser does not support the audio element.

Прыгунья в высоту из России Елена Куличенко, представляющая на Олимпийских играх-2024 Кипр, заявила, что не собирается ни от кого скрывать, из какой она страны родом.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0