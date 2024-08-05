Прыгунья Куличенко: Я не собираюсь скрывать, что я из России

Атлетка, выступающая на ОИ-2024 за Кипр, призналась, что она из России

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Прыгунья в высоту из России Елена Куличенко, представляющая на Олимпийских играх-2024 Кипр, заявила, что не собирается ни от кого скрывать, из какой она страны родом.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

"Я представляю Кипр, но я из России. Я не собираюсь это скрывать, это очевидно", — цитирует атлетку Sport24.

По словам спортсменки, она благодарна стране, которую представляет на соревнованиях, но в сердце и душе у нее оба государства.

Елена Куличенко заняла седьмое место, показав результат — 1,95 метра. Девушка сделала прыжок с третьей попытки. Украинка Ярослава Магучих, которая выиграла в дисциплине, назвала Куличенко пророссийской и сказала, что скорее "повырывает ей патлы", чем пойдет с ней на контакт.