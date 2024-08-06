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О чём стоит знать родителям, которые хотят отдать своего ребёнка в футбольную секцию

Футбольная секция ребёнка потребует от родителей финансовых вложений и дисциплины

2:44
Спорт

Принимая решение записать ребёнка в футбольную секцию, важно помнить, что мотивация развиваться должна исходить от самого ребёнка, а не только от его родителей.

Футбольная секция ребёнка потребует от родителей финансовых вложений и дисциплины
Фото: commons.wikimedia.org by risastla, CC BY-SA 2.0

Тренер детской спортивной школы Лев Лютов отмечает, что оптимальный возраст для начала занятий футболом — 6-7 лет. В этом возрасте у ребёнка достаточно развиты мышцы и связки, хорошо развита концентрация внимания, и он психологически готов взаимодействовать с товарищами по команде и тренером, пишет Газета.Ru.

Лютов говорит, что минимальный допустимый возраст — 5 лет, но всё зависит от индивидуальных особенностей ребёнка и его физической подготовки. В последнее время наблюдается тенденция обучать футболу детей с 2-3 лет, но это скорее занятия общей физической подготовкой.

Кроме очевидных финансовых затрат, родители должны быть готовы к дисциплине и необходимости регулярно посещать тренировки и отводить ребёнка на занятия. Также полезно будет проводить время вместе с ребёнком на улице, пиная мяч, и посещать матчи, оказывая поддержку, отметил эксперт.

Тренер подчёркивает, что на футболе возможны травмы, и родителям следует быть готовыми к этому. Также важно изучать футбольную тематику и интересоваться футболом, который является не только спортом, но и философией, культурой и историей.

Государственные и частные школы имеют свои плюсы и минусы. Государственные секции проводят строгий отбор детей и формируют небольшие группы, что позволяет создать сильную команду. Однако не каждый ребёнок сможет пройти отбор. Частные секции предоставляют возможности для развития футбола всем детям, но здесь нет строгого отбора, и команды могут быть слабее.

При выборе школы обратите внимание на наличие футбольного поля, комфортных раздевалок, зоны для родителей и профессионального тренера с образованием и лицензией. Также стоит учесть форму и футбольную обувь, которая должна быть удобной и подходящей для покрытия поля.

Стоимость занятий футболом в различных школах варьируется от 9 до 45 тысяч рублей в месяц, в среднем составляя 17-20 тысяч.

"Прибавьте к этому стоимость экипировки: стоимость футбольной корзины на 2024 год составляет 23 808 рублей. В нее входит форма со сменным низом и верхом, бутсы, гетры, щитки и вратарские перчатки, спортивная сумка и мяч для домашних тренировок", — добавил тренер.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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