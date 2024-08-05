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Приседания на одной ноге: как укрепить ноги и развить баланс по методике Егора Ходырева

Фитнес-тренер рассказал, как укрепить ноги и развить баланс

1:31
Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев предложил эффективное упражнение для укрепления ног и развития баланса, которое он описал в интервью с "Чемпионатом".

Фитнес-тренер рассказал, как укрепить ноги и развить баланс
Фото: Freepik is licensed under Free license

Ходырев рекомендует выполнять приседания на одной ноге, или так называемые приседания пистолетиком. "Это упражнение отлично прорабатывает мышцы ног, ягодиц и корпуса, а также улучшает координацию, силу, гибкость и ловкость. Освоение правильной техники может занять несколько недель или даже месяцев, но его высокая эффективность оправдывает затраченные усилия", — отметил тренер.

Для выполнения упражнения начните с положения стоя: спина прямая, грудь приподнята, лопатки сведены, колени и стопы направлены вперед. Перенесите вес тела на левую ногу, напрягите мышцы стопы для стабильности, поднимите правую ногу немного в воздух и вытяните руки вверх. На вдохе, с напряженным прессом, медленно отведите таз назад, согните левое колено, не допуская его завала внутрь, и вытяните правую ногу вперед. На выдохе, прижмите пятку опорной ноги к полу и выпрямите её, возвращаясь в исходное положение.

Новичкам Ходырев советует начинать с упрощенных вариантов приседаний на одной ноге и выполнять подводящие упражнения. Полезными также будут упражнения на одной ноге, румынская тяга и болгарские выпады.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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