Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жалоб на доступность ОСАГО стало заметно меньше
Как сделать увлажняющую маску для лица из банана: простой рецепт
Убийство лидера ХАМАС и война с Ливаном ухудшили ситуацию в экономике Израиля
Магнитная буря на Земле достигла уровня G3
Депутат Госдумы заявил о предстоящей блокировке Google в России
На российском рынке недвижимости начали наблюдаться серые схемы
Никита Ефремов признался, что счастлив от того, что жив
Кличка для собаки должна быть короткой и простой
Белоруссия начнет строительство второй АЭС
Почему подтягивания — лучшее упражнение для вашего тела?

Польза подтягиваний для человека

1:20
Спорт

Подтягивания — одно из самых эффективных и универсальных упражнений, которые можно выполнять с собственным весом тела. Они не только помогают развивать силу, но и оказывают множество положительных эффектов на здоровье и физическую форму.

Польза подтягиваний для человека
Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet, PDM

Подтягивания в первую очередь задействуют мышцы спины, плеч, рук и груди. Это упражнение активно работает с широчайшими мышцами спины, что способствует улучшению осанки и формированию V-образного силуэта.

Подтягивания требуют значительного усилия для удержания собственного веса, что способствует укреплению мышц предплечий и улучшению силы хвата. Это особенно полезно для спортсменов и людей, занимающихся тяжелой атлетикой.

Подтягивания развивают не только изолированные мышцы, но и координацию движений, что делает их отличным упражнением для повседневной активности и других видов спорта.

Как и многие другие упражнения с собственным весом, подтягивания способствуют сжиганию калорий и могут помочь в контроле веса. Они активизируют метаболизм и способствуют общему улучшению физической формы.

 Регулярное выполнение подтягиваний помогает укрепить суставы плечевого пояса, что может снизить риск травм в будущем.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: шокирующая статистика дезертирства ВСУ, в Ковеле город восстал против ТЦК

Русская армия в Одесской области продолжает выявлять и уничтожать ПВО/ПРО и РЛС. Каждый день там летают по 7-9 разведчиков, а затем туда летят ракеты.

На аэродроме в Чугуеве уничтожены склады боеприпасов и техники ВСУ
Мифы о растворимом кофе, в которые многие до сих пор верят
Растворимый кофе не так уж плох: мифы и реальность о вреде и составе популярного напитка
Украине поставлен диагноз - дефолт. Кредиторы Киева могут "остаться с носом"
Финансовая катастрофа: Украина объявила о банкротстве
На аэродроме в Чугуеве уничтожены склады боеприпасов и техники ВСУ Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
В Великобритании наблюдается рост антимигрантских волнений
"Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по Израилю
От фитофтороза до недостатка влаги: что делать, если помидоры чернеют на грядке
От фитофтороза до недостатка влаги: что делать, если помидоры чернеют на грядке
Последние материалы
Жалоб на доступность ОСАГО стало заметно меньше
Как сделать увлажняющую маску для лица из банана: простой рецепт
Убийство лидера ХАМАС и война с Ливаном ухудшили ситуацию в экономике Израиля
Магнитная буря на Земле достигла уровня G3
Депутат Госдумы заявил о предстоящей блокировке Google в России
На российском рынке недвижимости начали наблюдаться серые схемы
Польза подтягиваний для человека
Никита Ефремов признался, что счастлив от того, что жив
Кличка для собаки должна быть короткой и простой
Белоруссия начнет строительство второй АЭС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников