Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Полис-онлайн" и "Гелиос" договорились о страховании в формате "единого окна"
Экономист Добромыслов исключил любые изменения пенсионного возраста до 2030 года
Как выбрать зеркало для ванной
Как выбрать идеальный ковер для вашего дома
Грузия не оправдала ожиданий: туристка рассказала об ужасном отдыхе в Батуми
Эксперт предупредил о появлении фейковых программ для обхода замедления YouTube
Нефролог Есаян предупредил о зависимости от мочегонных при необоснованном приёме
Том Блит и Эмили Бейдер сыграют Поппи и Алекса в экранизации романа Генри
Трамп обвинил Байдена и Харрис в обвале фондовых рынков
Какое олимпийское меню у толкателя ядра

Сколько ест в день толкатель ядра, чтобы завоевать свою олимпийскую медаль на Играх

1:05
Спорт

Древнегреческие спортсмены ели сушеный инжир, сыр, а также еду, приготовленную на основе пшеницы. Однако золотому призеру в толкании ядра на Играх-2024 Райану Краузеру, конечно, недостаточно этого. Свой успех он измеряет не только сантиметрами, но и калориями, сообщает The Guardian.

Сколько ест в день толкатель ядра, чтобы завоевать свою олимпийскую медаль на Играх
Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info

31-летний спортсмен из США весит 145 кг при росте 201 см.

"Каждый мой прием пищи, а это часть тренировок, составляет половину того, что нормальный человек съедает за день. И я делаю это пять раз. Если я когда-нибудь чувствую голод в течение дня, это означает, что я не выполняю свою работу. Поэтому я ем постоянно", — признается Краузер.

1000 долларов в месяц спортсмен тратит только на еду. По словам олимпийца, в большинстве стран, как правило, калорийность намного ниже, чем в обычной американской кухне. Пицца и буррито у него в списке любимых.  

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Финансовая катастрофа: Украина объявила о банкротстве

Украина объявила о банкротстве, что подтверждается новым законом, подписанным Владимиром Зеленским. Этот закон позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу.

Украина объявила о банкротстве
На аэродроме в Чугуеве уничтожены склады боеприпасов и техники ВСУ
Сводка с фронта: шокирующая статистика дезертирства ВСУ, в Ковеле город восстал против ТЦК
Украине поставлен диагноз - дефолт. Кредиторы Киева могут "остаться с носом"
Растворимый кофе не так уж плох: мифы и реальность о вреде и составе популярного напитка
Витамин D необходимо принимать и солнечным летом Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
В Великобритании наблюдается рост антимигрантских волнений
"Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по Израилю
От фитофтороза до недостатка влаги: что делать, если помидоры чернеют на грядке
От фитофтороза до недостатка влаги: что делать, если помидоры чернеют на грядке
Последние материалы
Эксперт предупредил о появлении фейковых программ для обхода замедления YouTube
Нефролог Есаян предупредил о зависимости от мочегонных при необоснованном приёме
Том Блит и Эмили Бейдер сыграют Поппи и Алекса в экранизации романа Генри
Трамп обвинил Байдена и Харрис в обвале фондовых рынков
Витамин D необходимо принимать и солнечным летом
Роскосмос потерял 180 млрд рублей из-за разрыва контрактов с США и Европой
Топ-фильмы, покорившие зрителей
Как недостаточное освещение влияет на работу дорожных камер
Что снится кошкам
Сколько ест в день толкатель ядра, чтобы завоевать свою олимпийскую медаль на Играх
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников