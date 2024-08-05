Какое олимпийское меню у толкателя ядра

Сколько ест в день толкатель ядра, чтобы завоевать свою олимпийскую медаль на Играх

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Древнегреческие спортсмены ели сушеный инжир, сыр, а также еду, приготовленную на основе пшеницы. Однако золотому призеру в толкании ядра на Играх-2024 Райану Краузеру, конечно, недостаточно этого. Свой успех он измеряет не только сантиметрами, но и калориями, сообщает The Guardian.

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31-летний спортсмен из США весит 145 кг при росте 201 см.

"Каждый мой прием пищи, а это часть тренировок, составляет половину того, что нормальный человек съедает за день. И я делаю это пять раз. Если я когда-нибудь чувствую голод в течение дня, это означает, что я не выполняю свою работу. Поэтому я ем постоянно", — признается Краузер.

1000 долларов в месяц спортсмен тратит только на еду. По словам олимпийца, в большинстве стран, как правило, калорийность намного ниже, чем в обычной американской кухне. Пицца и буррито у него в списке любимых.