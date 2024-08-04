В Сене начали отравиться олимпийские спортсмены

Бельгийская спортсменка Клэр Мишель попала в больницу с кишечной инфекцией после заплыва в рамках соревнований по триатлону, которые проходили в Сене в рамках летних Олимпийских игр 2024 в Париже. Об этом сообщает Nieuwsblad.
Заплыв состоялся 31 июля, и в итоговом протоколе Мишель заняла 38-е место. По информации издания, она уже четыре дня находится в больнице. Из-за этого команда Бельгии по триатлону была вынуждена отказаться от участия в смешанной эстафете.
В Сене запрещены купания уже на протяжении более 100 лет. Вложения более, 1,4 млрд. евро не оправдали надежд.
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