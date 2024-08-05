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Её считают самой закрытой страной, но это не помешало ей быть на Олимпиаде-2024

Это самая закрытая страна, однако она участвует на Играх-2024

1:26
Спорт

Северная Корея считается в мировом сообществе чуть ли не самой закрытой страной. Но на Олимпиады ее спортсмены приезжают и приносят в общекомандную копилку награды (на данный момент 2 серебра и бронза). На Играх-2024 соревнуется 16 северокорейских спортсменов.

Это самая закрытая страна, однако она участвует на Играх-2024
Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

И это несмотря на то, что на трибунах нет поддержки от соотечественников, поскольку тем нельзя покидать страну. 

21-летняя гимнастка Ан Чханок из Северной Кореи, как сообщает BBC, привлекла внимание все же немногих зрителей своим выступлением. Ранее она уже выиграла две золотые медали на Азиатских Играх.

Выступления Симоны Байлз и Ан Чханок резко контрастировали на Играх-2024. Если выступление Симоны поддерживали тысячи зрителей и в их числе знаменитости, то Ан получила лишь нейтральную оценку. Хотя судьи видели, какой потенциал имеется и в Чханок. 

Северокорейские власти по политическим мотивам дважды бойкотировали летние Игры — в Лос-Анджелесе (1984) и Сеуле (1988). В 2020 году страна также не отправила своих спортсменов на Олимпиаду в Токио из-за глобальной пандемии коронавируса COVID-19.

 

 

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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