Украинская команда по фехтованию на сабле завоевала первое золото на Олимпиаде 2024

Украинские фехтовальщицы выиграли первую золотую медаль на Олимпиаде 2024

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Украинские спортсмены завоевали первую золотую медаль на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает корреспондент "Ленты.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Marie-Lan Nguyen, CC BY 3.0

Золотая награда досталась женской команде по фехтованию на сабле, которая в финале победила сборную Южной Кореи со счетом 45:42. Бронзовая медаль в этом виде спорта досталась японским саблисткам.

Таким образом, в активе сборной Украины одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медали, что обеспечивает ей 28-е место в медальном зачете Олимпийских игр.

Напомним, что на Олимпиаде 2020 года в Токио в командном турнире по сабле среди женщин победили российские спортсменки, но в нынешних Играх российская команда отсутствует.