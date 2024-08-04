Украинская команда по фехтованию на сабле завоевала первое золото на Олимпиаде 2024

Украинские спортсмены завоевали первую золотую медаль на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает корреспондент "Ленты.ру".
Золотая награда досталась женской команде по фехтованию на сабле, которая в финале победила сборную Южной Кореи со счетом 45:42. Бронзовая медаль в этом виде спорта досталась японским саблисткам.
Таким образом, в активе сборной Украины одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медали, что обеспечивает ей 28-е место в медальном зачете Олимпийских игр.
Напомним, что на Олимпиаде 2020 года в Токио в командном турнире по сабле среди женщин победили российские спортсменки, но в нынешних Играх российская команда отсутствует.
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