Новак Джокович впервые в карьере выиграл Олимпийские игры

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В финале турнира серб, посеянный под первым номером, одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом, третьей ракеткой мира, со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, CC BY-SA 2.0

Это золото стало первым олимпийским титулом в карьере Новака Джоковича, который ранее завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Алькарас, в свою очередь, впервые участвовал в Олимпийских играх.

Джокович также является рекордсменом по количеству титулов на турнирах "Большого шлема", у него их 24. В 2021 году его пытались не допустить до Australian Open из-за отсутствия вакцинации против COVID-19.