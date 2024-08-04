Организаторы Олимпийских игр-2024 в Париже получили угрозы убийством: что произошло

Организаторы церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже сообщили о получении угроз убийством. Об этом сообщает Le Parisien.
По данным источника, 2 августа компания Paname 2024, которая отвечает за проведение церемонии, получила несколько писем, содержащих оскорбления и разжигающие ненависть заявления. В некоторых письмах приводились цитаты из Корана и утверждалось, что организаторы будут наказаны "наказанием Аллаха".
Генеральный директор Paname 2024 уже подал заявление в прокуратуру. Также исполнительный директор церемоний Тьерри Ребуль получил угрозы и планирует подать жалобу.
Церемония открытия Олимпийских игр прошла в Париже 26 июля. Событие состоялось на реке Сена, где сборные команд проплывали по реке на кораблях.
Как быстро убрать "рыжики" с авто? Вам понадобятся две вещи: зубная паста без абразивных частиц и чистая ветошь, желательно из микрофибры.