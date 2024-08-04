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Организаторы Олимпийских игр-2024 в Париже получили угрозы убийством: что произошло

Организаторы Олимпийских игр-2024 в Париже получили угрозы убийством

0:58
Спорт

Организаторы церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже сообщили о получении угроз убийством. Об этом сообщает Le Parisien.

Организаторы Олимпийских игр-2024 в Париже получили угрозы убийством
Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01, CC BY-SA 4.0

По данным источника, 2 августа компания Paname 2024, которая отвечает за проведение церемонии, получила несколько писем, содержащих оскорбления и разжигающие ненависть заявления. В некоторых письмах приводились цитаты из Корана и утверждалось, что организаторы будут наказаны "наказанием Аллаха".

Генеральный директор Paname 2024 уже подал заявление в прокуратуру. Также исполнительный директор церемоний Тьерри Ребуль получил угрозы и планирует подать жалобу.

Церемония открытия Олимпийских игр прошла в Париже 26 июля. Событие состоялось на реке Сена, где сборные команд проплывали по реке на кораблях.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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