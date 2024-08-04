Ошибки в тренировках после 40 лет: что следует избегать для сохранения здоровья

Фитнес-эксперт раскрывает ошибки при тренировках после 40

Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова выделила основные ошибки в тренировках для людей старше 40 лет. Ее рекомендации опубликованы в издании Men Today.

Фото: commons.wikimedia.org by Kyle Cassidy, CC BY-SA 3.0

Юрпалова считает, что одной из главных ошибок является перетренированность, которая не позволяет организму восстановиться должным образом. Она также отметила, что многие пренебрегают силовыми тренировками, хотя они крайне важны для укрепления костей и суставов, а также для поддержания мышечной массы.

Другой распространенной ошибкой является игнорирование упражнений на гибкость и мобильность, таких как йога. Кроме того, эксперт подчеркнула важность разминки и заминки, так как их пропуск может привести к растяжениям и травмам.