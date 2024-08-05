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Новак Джокович покорил олимпийскую вершину тенниса

Теннисист Новак Джокович выиграл золото Олимпиады-2024

1:00
Спорт

Это долгожданная победа для Новака Джоковича. Его семья наблюдала за происходящим с трибун с сербскими флагами, а дочь Тара держала табличку с надписью "Папа — лучший", сообщает BBC.

Теннисист Новак Джокович выиграл золото Олимпиады-2024
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, CC BY-SA 2.0

По мнению Джоковича, вершиной спортивных достижений является золотая олимпийская награда. Именно ее и не хватало в копилке сербского теннисиста.

Ранее он выиграл бронзу в одиночном разряде в Пекине в 2008 году, финишировал четвертым в Лондоне в 2012 году, потерпел эмоциональное поражение в Рио в 2016 году и проиграл матч за бронзовую медаль в Токио в 2020 году.

Сезон выдался достаточно сложным для Джоковича. Ему потребовалась операция на колене после травмы на Roland Garros.

Однако спортсмен не сдавался. Игра против испанца Карлоса Алькараса была одной из самых лучших. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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