Из-за плохого качества воды соревнования по плаванию на Олимпиаде в Париже отменены

Плавание в Сене Парижа отменены из-за плохого качества воды

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На Олимпийских играх в Париже были отменены соревнования по плаванию на открытой воде в Сене из-за неудовлетворительного качества воды в реке.

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, CC BY 2.0

Организаторы также отменили тренировку триатлонистов перед смешанной эстафетой из-за грозы, прошедшей выше по течению. Соревнования по триатлону, которые уже состоялись 31 июля, были перенесены на следующий день из-за проблем с водой. Триатлонисты из Испании, Швеции и Нидерландов выразили недовольство по поводу неприемлемых условий для плавания в Сене.