Из-за плохого качества воды соревнования по плаванию на Олимпиаде в Париже отменены

На Олимпийских играх в Париже были отменены соревнования по плаванию на открытой воде в Сене из-за неудовлетворительного качества воды в реке.
Организаторы также отменили тренировку триатлонистов перед смешанной эстафетой из-за грозы, прошедшей выше по течению. Соревнования по триатлону, которые уже состоялись 31 июля, были перенесены на следующий день из-за проблем с водой. Триатлонисты из Испании, Швеции и Нидерландов выразили недовольство по поводу неприемлемых условий для плавания в Сене.
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