Правила, которые помогут с лёгкостью подтянуть живот без интенсивных тренировок

Советы, как подтянуть живот

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Есть простые в исполнении правила, которые помогут существенно подтянуть живот и избавиться от висцерального жира.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, PDM

1. Разгрузочные дни. Их стоит проводить примерно раз в неделю. Они помогают запустить метаболизм и улучшить обмен веществ, снижают тягу к сладким продуктам, улучшают внешний вид кожи, убирают усталость и сонливость, отеки в теле. Все это хорошо скажется на объемах живота.

2. Прогулки. Обычная ходьба является хорошей кардиотренировкой, при которой отлично сжигается жир, особенно в области живота. Выходите в парк, на стадион. Начинайте с небольших прогулок. Потом увеличивайте их продолжительность. Выбирайте удобную обувь и сильно не переутомляйтесь.

3. Не ешьте, если не хочется. Не заставляйте себя доедать еду, если вы уже сыты, то остановитесь. Это правило вам поможет в похудении.

4. Откажитесь от газировки. Они содержат много сахара, что потом сказывается на внешнем виде живота. Кроме того, после газировки часто хочется есть. Пейте лучше простую и чистую воду.