Губерниев выразил своё восхищение российской чемпионкой Марией Ласицкене

Губерниев назвал Марию Ласицкене гордостью России и настоящим олимпийцем

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Мария Ласицкене — одна из самых ярких звезд в мире лёгкой атлетики, демонстрирующая выдающиеся достижения. Её титулы включают в себя трёхкратное чемпионство мира, олимпийское золото, а также многократные победы на чемпионатах мира и Европы в помещении.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Её триумф на Олимпиаде в Токио с результатом 2,04 метра подтверждает её высокую спортивную форму и невероятную стойкость. Ещё более впечатляющим является её непрерывная серия из 45 побед в 2018 году, что свидетельствует о её исключительных способностях и стабильности на самом высоком уровне.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев подчеркнул значимость достижений Ласицкене для России, а также сделал акцент на её моральных качествах. Губерниев отметил, что Ласицкене — пример для подражания для молодого поколения спортсменов.

"Маша — исключительная спортсменка, единственная в мире трехкратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка. Маша — наша гордость и большая умница. Ее лишили возможности поехать на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016, как мы помним, но она победила в Токио-2020. Она — настоящий олимпиец!" — сказал Губерниев, которого цитирует Газета.Ru.

Высокая конкуренция на мировом уровне, с такими спортсменками как Ярослава Магучих, устанавливающими рекорды, добавляет ещё больше мотивации и значимости достижениям Марии Ласицкене. Атлетки такого калибра продолжают вдохновлять новое поколение и продвигать лёгкую атлетику на мировой арене.