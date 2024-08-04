У филиппинской сборной первое золото по спортивной гимнастике на Играх-2024

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Филиппинец завоевал первую в истории страны золотую медаль по спортивной гимнастике

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Спорт


Карлос Юло одержал победу в мужских вольных упражнениях на соревнованиях по спортивной гимнастике в Париже, завоевав второе олимпийское золото в истории Филиппин. Об этом сообщает издание Times of Malta.

Филиппинец завоевал первую в истории страны золотую медаль по спортивной гимнастике
Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Ранее первое золото для Филиппин выиграла тяжелоатлетка Хидилин Диас на Играх 2020 года в Токио.

"Я просто решил это сделать, я не колебался”, — прокомментировал свое выступление Юло, который ранее уже выступал на Играх в Токио, однако остался без медали.

Спортсмен идеально выполнил свою программу, завершив ее уверенным приземлением и набрав 15.000 очков.

Это первая олимпийская медаль у Филиппин по спортивной гимнастике за все время участиях в Играх.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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