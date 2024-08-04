У филиппинской сборной первое золото по спортивной гимнастике на Играх-2024

Карлос Юло одержал победу в мужских вольных упражнениях на соревнованиях по спортивной гимнастике в Париже, завоевав второе олимпийское золото в истории Филиппин. Об этом сообщает издание Times of Malta.
Ранее первое золото для Филиппин выиграла тяжелоатлетка Хидилин Диас на Играх 2020 года в Токио.
"Я просто решил это сделать, я не колебался”, — прокомментировал свое выступление Юло, который ранее уже выступал на Играх в Токио, однако остался без медали.
Спортсмен идеально выполнил свою программу, завершив ее уверенным приземлением и набрав 15.000 очков.
Это первая олимпийская медаль у Филиппин по спортивной гимнастике за все время участиях в Играх.
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