У филиппинской сборной первое золото по спортивной гимнастике на Играх-2024

Your browser does not support the audio element.



Карлос Юло одержал победу в мужских вольных упражнениях на соревнованиях по спортивной гимнастике в Париже, завоевав второе олимпийское золото в истории Филиппин. Об этом сообщает издание Times of Malta.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0