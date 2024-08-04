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Лучшая 5-минутная тренировка на коврике для пресса

Тренировка на коврике для укрепления пресса

1:40
Спорт

Предлагаем вам идеальную пятиминутную тренировку на коврике для пресса, которая сделает ваш живот подтянутым.

Тренировка на коврике для укрепления пресса
Фото: Own work by Jaykayfit, CC BY-SA 3.0

Планка на предплечье

Для начала поставьте предплечья параллельно коврику так, чтобы плечи были прямо над локтями, а ладони были обращены вниз. Отведите пятки назад, задействуйте ноги и активизируйте мышцы кора. Задержитесь на 30 секунд, вдыхая в грудную клетку и выдыхая через рот. Удерживая планку на предплечьях, наклонитесь вперед немного, а затем вернитесь в исходное положение еще на 30 секунд.

Велосипед

Теперь перевернитесь на спину и подогните ноги в коленях. Подтяните левый локоть к правому колену, поднимая левую лопатку от пола и выпрямляя левую ногу над полом. Теперь переключитесь на другую сторону, соединив правый локоть с левым коленом. Продолжайте чередовать ноги в течение 20 медленных повторений, а затем ускорьтесь и повторите еще 10 раз.

Подъемы ног

Перевернитесь на спину, положив руки под ягодицы, и поднимите ноги так, чтобы бедра были прямо в воздухе. Сначала вдохните, а затем медленно опустите ноги. Выдохните и поднимите ноги обратно вверх. Выполните 20 повторений.

Альпинисты

Наконец, перейдите в планку для прямых рук и чередуйте подтягивание одного колена к груди, а затем обратно, чередуя ноги, пока вы не начнете "бежать". Двигайтесь в течение 45 секунд, а затем удерживайте планку на прямых руках в течение последних 15 секунд.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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