Сборная Франции одержала победу над командой Аргентины в четвертьфинале футбольного турнира Олимпийских игр 2024 года, проходящих в Париже. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу французов, благодаря голу Жан-Филиппа Матета, забитому уже на пятой минуте.
Однако после окончания матча между игроками обеих команд возник конфликт, который начался на поле и продолжался несколько минут, затем переместившись на трибуны. Один из французских игроков, Энцо Мийо, был удален с поля, получив красную карточку.
Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло заявил, что причиной конфликта могли стать сильное давление и провокации со стороны аргентинских игроков. Он отметил, что команда на мгновение потеряла самообладание, что привело к небольшой потасовке, которой не должно было быть.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.