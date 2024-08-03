Франция обыграла Аргентину и вышла в полуфинал Олимпиады 2024, несмотря на массовую драку

Франция обыграла Аргентину и вышла в полуфинал Олимпиады 2024

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Сборная Франции одержала победу над командой Аргентины в четвертьфинале футбольного турнира Олимпийских игр 2024 года, проходящих в Париже. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу французов, благодаря голу Жан-Филиппа Матета, забитому уже на пятой минуте.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

Однако после окончания матча между игроками обеих команд возник конфликт, который начался на поле и продолжался несколько минут, затем переместившись на трибуны. Один из французских игроков, Энцо Мийо, был удален с поля, получив красную карточку.

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло заявил, что причиной конфликта могли стать сильное давление и провокации со стороны аргентинских игроков. Он отметил, что команда на мгновение потеряла самообладание, что привело к небольшой потасовке, которой не должно было быть.