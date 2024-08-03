Дмитрий Песков раскрыл, как Владимир Путин сохраняет высокую работоспособность и успешно управляет страной

Дмитрий Песков раскрыл секрет здорового образа жизни президента

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о ключевых факторах успешного управления страной Владимиром Путиным. По его словам, основой успеха является физическая сила и здоровый образ жизни президента.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

Песков отметил, что президент обладает уникальными способностями, включая умение эффективно работать с большим объемом информации и поддерживать высокую работоспособность даже поздно вечером и рано утром.

Он также поделился своими впечатлениями о работе в администрации президента, подчеркнув, что отсутствие критики со стороны главы государства воспринимается как высшая форма одобрения. Сотрудники пресс-службы президента готовы трудиться, не "жертвуя своей жизнью".

В завершение Песков добавил, что в России много талантливых людей, способных занять пост пресс-секретаря президента. Это говорит о том, что в стране созданы все условия для развития и поддержки подрастающего поколения.