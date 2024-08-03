Хохлов выбил футбольный клуб ZOV из Кубка России в первом же матче

Первый и единственный матч клуба ZOV в Кубке России состоялся на стадионе "Октябрь" против команды "Торпедо" и завершился со счётом 2:3.
Голы в ворота ZOV забивали 29-летний Дмитрий Хохлов и 23-летний Илья Жаров, каждый из которых отличился в этом матче.
Клуб ZOV был основан в Москве в 2023 году с целью повышения патриотического духа. В его поддержку регулярно выпускаются видеообращения от российских военнослужащих.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.