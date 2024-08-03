Хохлов выбил футбольный клуб ZOV из Кубка России в первом же матче

Хохлов выбил ZOV из Кубка России в первом же матче

0:33 Your browser does not support the audio element. Спорт

Первый и единственный матч клуба ZOV в Кубке России состоялся на стадионе "Октябрь" против команды "Торпедо" и завершился со счётом 2:3.

Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Голы в ворота ZOV забивали 29-летний Дмитрий Хохлов и 23-летний Илья Жаров, каждый из которых отличился в этом матче.

Клуб ZOV был основан в Москве в 2023 году с целью повышения патриотического духа. В его поддержку регулярно выпускаются видеообращения от российских военнослужащих.