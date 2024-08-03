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Американская гимнастка процитировала Дональда Трампа после победы на Олимпиаде в Париже

Американская гимнастка прокомментировала свою победу на олимпиаде цитатой Трампа

1:21
Спорт

Американская гимнастка Симона Байлз прокомментировала свою победу в личном многоборье на Олимпийских играх 2024 года в Париже в Instagram (соцсеть заблокирована в России; принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Американская гимнастка прокомментировала свою победу на олимпиаде цитатой Трампа
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Она ответила на комментарий, в котором ее назвали величайшей спортсменкой всех времен, фразой: "Я люблю свою черную работу". Эту цитату она привела из заявления Дональда Трампа, кандидата в президенты США, который во время дебатов 27 июня с Джо Байденом сказал, что иммигранты занимаются "черной работой".

1 августа Байлз завоевала золотую медаль в личном многоборье на Олимпиаде-2024. В четырех дисциплинах (опорный прыжок, конь, вольные упражнения и брусья) она набрала 59,131 балла. Второе место заняла бразильская гимнастка Ребека Андраде, а бронзовую медаль получила еще одна американка, Суниса Ли.

Это золото стало для Байлз шестым в карьере и вторым на этих Играх; ранее она вместе с командой США выиграла золотую медаль в командном многоборье.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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