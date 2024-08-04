Это крошечное государство тоже участвует в Играх-2024

Самая маленькая страна-участница Игр-2024

Науру — небольшое островное государство, расположенное в Тихом океане, является самой маленькой по численности населения страной, участвующей в Олимпийских играх в Париже.

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Население Науру составляет около 12 100 человек.

Впервые страна участвовала в Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) и до сих пор не завоевала еще ни одной медали.

В Париж приехал только один представитель от Науру — спринтер Винзар Какиуэа, который также был знаменосцем страны во время церемонии открытия.

Согласно данным ООН, Науру занимает первое место в мире по количеству людей, страдающих ожирением и диабетом. Основная причина — распространение дешевого высококалорийного питания (за счет мясных консервов).