Это крошечное государство тоже участвует в Играх-2024

Науру — небольшое островное государство, расположенное в Тихом океане, является самой маленькой по численности населения страной, участвующей в Олимпийских играх в Париже.
Население Науру составляет около 12 100 человек.
Впервые страна участвовала в Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) и до сих пор не завоевала еще ни одной медали.
В Париж приехал только один представитель от Науру — спринтер Винзар Какиуэа, который также был знаменосцем страны во время церемонии открытия.
Согласно данным ООН, Науру занимает первое место в мире по количеству людей, страдающих ожирением и диабетом. Основная причина — распространение дешевого высококалорийного питания (за счет мясных консервов).
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