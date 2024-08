Это крошечное государство тоже участвует в Играх-2024

Науру — небольшое островное государство, расположенное в Тихом океане, является самой маленькой по численности населения страной, участвующей в Олимпийских играх в Париже.

