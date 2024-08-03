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Стало известно, во сколько обошлась Франции Олимпиада в Париже: как расходы выросли до 11 миллиардов евро

Олимпийские игры 2024 года обошлись Франции в 11 миллиардов евро

1:02
Спорт

Олимпийские игры 2024 года обошлись Франции в 11 миллиардов евро, сообщает "Коммерсантъ" ссылаясь на экономистов из бизнес-школы Оксфордского университета.

Олимпийские игры 2024 года обошлись Франции в 11 миллиардов евро
Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01, CC BY-SA 4.0

Первоначально французские власти планировали затратить на организацию мероприятий 6,2 миллиарда евро. Однако, расходы увеличились из-за необходимости очистки реки Сена и подготовки церемонии открытия.

Итальянский пловец Томас Чеккон ранее сравнил организацию Олимпиады-2020 в Токио и Игр-2024 в Париже, отметив, что в Японии всё было организовано лучше. Спортсмен выразил недовольство по поводу инфраструктуры Олимпийской деревни в Париже, особенно указав на отсутствие кондиционеров и низкое качество питания.

Олимпиада-2024 завершится 11 августа. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под нейтральным флагом.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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