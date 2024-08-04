Губерниев согласился со словами Марии Ласицкене по поводу рекорда украинки Магучих

Губерниев: мировой рекорд украинки Магучих — результат планетарного масштаба

1:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Выдающееся достижение украинской легкоатлетки Ярославы Магучих привлекло внимание всего спортивного мира. Преодоление отметки 2,10 м не только побило давний рекорд болгарки Стефки Костадиновой, установленный в 1987 году, но и подняло женские прыжки в высоту на новый уровень.

Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, CC BY-SA 4.0

Комментарий Марии Ласицкене, одной из ведущих легкоатлеток в прыжках в высоту, придаёт дополнительную значимость этому достижению. Ласицкене назвала результат Магучих "абсолютным космосом".

Со словами Ласицкене полностью согласился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

"Разумеется, рекорд Магучих — это результат планетарного масштаба. Ласицкене абсолютно права, и мы все говорили про это, в том числе я в эфире "Матч ТВ", потому что это выдающееся достижение, мировой рекорд. Как иначе?!" — сказал Губерниев, которого цитирует Газета. Ru.

С приближением финала Олимпийских игр в Париже 2024 года, в котором Магучих будет бороться за медали, интерес к этому событию растет. Участие таких конкуренток, как россиянка Елена Куличенко, представляющая Кипр с 2021 года, добавляет интриги и напряжения. Куличенко, сама по себе сильная спортсменка, также будет стремиться внести свою лепту в историю. Ожидается захватывающая и драматическая финальная борьба, которая продемонстрирует высший уровень соревнований в лёгкой атлетике.