Выдающееся достижение украинской легкоатлетки Ярославы Магучих привлекло внимание всего спортивного мира. Преодоление отметки 2,10 м не только побило давний рекорд болгарки Стефки Костадиновой, установленный в 1987 году, но и подняло женские прыжки в высоту на новый уровень.
Комментарий Марии Ласицкене, одной из ведущих легкоатлеток в прыжках в высоту, придаёт дополнительную значимость этому достижению. Ласицкене назвала результат Магучих "абсолютным космосом".
Со словами Ласицкене полностью согласился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
"Разумеется, рекорд Магучих — это результат планетарного масштаба. Ласицкене абсолютно права, и мы все говорили про это, в том числе я в эфире "Матч ТВ", потому что это выдающееся достижение, мировой рекорд. Как иначе?!" — сказал Губерниев, которого цитирует Газета. Ru.
С приближением финала Олимпийских игр в Париже 2024 года, в котором Магучих будет бороться за медали, интерес к этому событию растет. Участие таких конкуренток, как россиянка Елена Куличенко, представляющая Кипр с 2021 года, добавляет интриги и напряжения. Куличенко, сама по себе сильная спортсменка, также будет стремиться внести свою лепту в историю. Ожидается захватывающая и драматическая финальная борьба, которая продемонстрирует высший уровень соревнований в лёгкой атлетике.
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