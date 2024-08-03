Каковы музыкальные предпочтения спортсменов перед соревнованиями на Играх-2024

Какие музыкальные композиции вдохновляют олимпийцев Игр-2024

1:26 Your browser does not support the audio element. Спорт

Некоторые спортсмены рассказали, что помогает им настроиться перед соревнованиями, решающей игрой или встречей и поделились своими любимыми треками, пишет euronews.

Фото: pixabay.com by Luisella Planeta, PDM

Летиция Гуапо сыграла решающую роль в победе Франции над Азербайджаном в баскетбольном матче на Играх-2024. В этом ей помогла композиция "Girl On Fire" Алиши Киз.

Спортсменку сборной Великобритании по тхэквондо Ребекку Макгоуэн вдохновляют перед поединком "High Hopes" и "Can't Stop" группы Red Hot Chili Peppers.

Кубинскому каноисту Хорхе нравится "Legendary" группы Welsh Arms.

Спринтер и прыгун в длину Марселл Джейкобс предпочитает итальянский рэп.

21-летняя американская спортсменка Логан Эдра соревнуется в новейшей олимпийской дисциплине — брейк-дансе. Она регулярно слушает "World's Famous” Малкольма Макларена.

Андре де Грасс, участник соревнований по легкой атлетике, в основном выбирает песни своих канадских исполнителей, таких как The Weeknd и Drake.

"Безусловно, за некоторыми песнями стоят мотивационные факторы, которые помогают мне подготовиться к самым важным соревнованиям в моей жизни. Все это настраивает меня к борьбе", — говорит 29-летний легкоатлет.