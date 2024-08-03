Том Круз выполнит свою "миссию" на церемонии закрытия Игр-2024

62-летнему Тому Крузу предстоит сыграть еще одну "миссию", на этот раз на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, пишет euronews.
Голливудская звезда появится в тот момент, когда олимпийский флаг будет передаваться городу-организатору игр 2028 года Лос-Анджелесу. По некоторым источникам, Круз может прыгнуть с парашютом на знак Голливуда.
Ранее Круз появился на отборочных соревнованиях по женской гимнастике, а также на соревнованиях по плаванию в Париже.
Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже состоится 11 августа 2024 года. Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе, который уже принимал Игры в 1932 и 1984 годах.
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