Том Круз выполнит свою "миссию" на церемонии закрытия Игр-2024

Том Круз подготовил трюк для церемонии закрытия Игр-2024

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62-летнему Тому Крузу предстоит сыграть еще одну "миссию", на этот раз на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, пишет euronews.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Голливудская звезда появится в тот момент, когда олимпийский флаг будет передаваться городу-организатору игр 2028 года Лос-Анджелесу. По некоторым источникам, Круз может прыгнуть с парашютом на знак Голливуда.

Ранее Круз появился на отборочных соревнованиях по женской гимнастике, а также на соревнованиях по плаванию в Париже.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже состоится 11 августа 2024 года. Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе, который уже принимал Игры в 1932 и 1984 годах.