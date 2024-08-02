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Плавание: самый недооцененный способ сбросить вес и стать счастливым

Польза плавания для человека

1:17
Спорт

Плавание — это не только приятное времяпрепровождение, но и одно из самых полезных видов физической активности для человека.

Польза плавания для человека
Фото: commons.wikimedia.org by Isiwal, CC BY-SA 4.0

Оно приносит множество преимуществ как для физического, так и для психического здоровья.

Плавание задействует почти все группы мышц, что способствует их укреплению и развитию. Регулярные занятия плаванием помогают улучшить выносливость, силу и гибкость, а также способствуют сжиганию калорий, что может быть полезно для поддержания здорового веса.

Плавание также является отличной аэробной нагрузкой, которая способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. Оно помогает улучшить кровообращение, снизить уровень холестерина и контролировать артериальное давление, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Этот спорт помогает снизить уровень стресса и тревожности. Вода имеет успокаивающее воздействие на нервную систему, а физическая активность способствует выработке эндорфинов — гормонов счастья.

Плавание — идеальный вариант для людей с проблемами суставов или теми, кто восстанавливается после травм. Вода поддерживает тело и снижает нагрузку на суставы, позволяя выполнять упражнения без боли.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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