Том Круз выступит на церемонии закрытия Олимпиады

Голливудский актер Том Круз предстанет перед зрителями на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Об этом пишет TMZ.
Звезда "Миссия невыполнима" сам предложил свое участие Международному олимпийскому комитету. Круз сможет органично связать Игры 2024 с Олимпиадой, которая пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году.
По одной из версий, как пишут источники, Тому Крузу предстоит спуститься по канату с верхней части "Стад де Франс" с олимпийским флагом.
До этого он принял участие в съемках промо-ролика к Играм-2028 года. Где по сюжету Круз путешествует со знаменем Олимпиады из Франции в Америку.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.