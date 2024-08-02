Том Круз выступит на церемонии закрытия Олимпиады

Актер Том Круз выступит на закрытии Летних Олимпийских игр

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Голливудский актер Том Круз предстанет перед зрителями на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Об этом пишет TMZ.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Звезда "Миссия невыполнима" сам предложил свое участие Международному олимпийскому комитету. Круз сможет органично связать Игры 2024 с Олимпиадой, которая пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году.

По одной из версий, как пишут источники, Тому Крузу предстоит спуститься по канату с верхней части "Стад де Франс" с олимпийским флагом.

До этого он принял участие в съемках промо-ролика к Играм-2028 года. Где по сюжету Круз путешествует со знаменем Олимпиады из Франции в Америку.