Илон Маск высказался по поводу скандального женского боя на Олимпиаде

Илон Маск: Мужчинам не место в женском спорте

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Миллиардер из США, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск высказался по поводу скандального поединка в женском боксе на Олимпиаде в Париже, где в 1/8 финала спортсменка из Алжира Иман Хелиф дралась с итальянкой Анджелой Карини.

Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия, CC BY 2.0

Уже через 46 секунд после начала бой прекратился. Карини отказалась продолжать поединок и ушла в слезах.

"Мужчинам не место в женском спорте. Давайте сделаем это трендом", — написала пловчиха Райли Гейнс на своей странице в социальных сетях, добавив хештег — я Поддерживаю Анджелу Карини.

"Абсолютно", — написал Маск.

Дело в том, что Хелиф, как и спортсменку с Тайваня Линь Юйтин дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов, однако допустили до участия в Олимпийских играх в Париже.