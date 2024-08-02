Илон Маск высказался по поводу скандального женского боя на Олимпиаде

Миллиардер из США, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск высказался по поводу скандального поединка в женском боксе на Олимпиаде в Париже, где в 1/8 финала спортсменка из Алжира Иман Хелиф дралась с итальянкой Анджелой Карини.
Уже через 46 секунд после начала бой прекратился. Карини отказалась продолжать поединок и ушла в слезах.
"Мужчинам не место в женском спорте. Давайте сделаем это трендом", — написала пловчиха Райли Гейнс на своей странице в социальных сетях, добавив хештег — я Поддерживаю Анджелу Карини.
"Абсолютно", — написал Маск.
Дело в том, что Хелиф, как и спортсменку с Тайваня Линь Юйтин дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов, однако допустили до участия в Олимпийских играх в Париже.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.