Казахстан требует объяснений от МОК после поражения своего спортсмена на ОИ-2024

Национальный олимпийский комитет Казахстана подал апелляцию в PBU, чтобы они объяснили результат боя между Мухаммедсабыром Базарбайулы и Лаши Гурули на Летней Олимпиаде-2024.
Грузинский боец выиграл раздельным решением судей.
"По нашему мнению, казахстанский боксер одержал победу в важном поединке за выход в полуфинал Олимпийских игр-2024… Мы требуем, чтобы судейство на важнейшем международном соревновании было честным, справедливым и непредвзятым для оставшихся спортсменов", — приводит слова из заявления генерального секретаря организации Жанара Утешева "СЭ".
Кстати, в полуфинале 4 августа Лаша Гурули будет драться с кубинцем Эрисланди Альваресом.
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