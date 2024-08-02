Казахстан требует объяснений от МОК после поражения своего спортсмена на ОИ-2024

НОК Казахстана недоволен результатом боя Базарбайулы

0:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Национальный олимпийский комитет Казахстана подал апелляцию в PBU, чтобы они объяснили результат боя между Мухаммедсабыром Базарбайулы и Лаши Гурули на Летней Олимпиаде-2024.

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, CC BY-SA 4.0

Грузинский боец выиграл раздельным решением судей.

"По нашему мнению, казахстанский боксер одержал победу в важном поединке за выход в полуфинал Олимпийских игр-2024… Мы требуем, чтобы судейство на важнейшем международном соревновании было честным, справедливым и непредвзятым для оставшихся спортсменов", — приводит слова из заявления генерального секретаря организации Жанара Утешева "СЭ".

Кстати, в полуфинале 4 августа Лаша Гурули будет драться с кубинцем Эрисланди Альваресом.