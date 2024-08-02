Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме обсудят запрет на рассадку семей по разным частям самолёта
Как всегда выглядеть отдохнувшей: простые ритуалы красоты
Почему умные дачники собирают пластиковые бутылки
Как заморозить фрукты, чтобы они сохранили свежесть и вкус
Левченко: коммерческие помещения в новостройках остаются выгодными для инвестиций
Илон Маск: Мужчинам не место в женском спорте
Учёные предложили новый метод повышения эффективности солнечных батарей
LiXiang L9 и L7 возглавили рейтинг гибридных автомобилей в России
Бельгийская спортсменка пожаловалась на качество воды в Сене, увидев в ней мусор
Турецкий стрелок "Батя с дивана" стал героем соцсетей

Стрелок из Турции Дикеч выиграл серебро Олимпиады и стал популярным в соцсетях

0:58
Спорт

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч стал знаменитостью в соцсетях после выступления на Летних Олимпийских играх-2024.

Стрелок из Турции Дикеч выиграл серебро Олимпиады и стал популярным в соцсетях
Фото: Кадр из видео YouTube

В отличие от соперников 51-летний мужчина не пользовался во время выступления защитой для ушей и специальными линзами, пишет "Чемпионат".

Он прославился в соцсетях благодаря фото, где он в обычной форме и с рукой в кармане выступает на Олимпиаде в Париже.

Причем, его соперники в этот момент напоминали киборгов. На них была специальная экипировка: наушники, подавляющие шум, очки с линзами, повышающими точность и защищающими от бликов, а некоторые даже вышли в куртках с рукавами из жёсткой кожи, снижающими вибрацию в момент выстрела.

По итогам соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в смешанных парах Дикеч занял второе место.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
"Норникель", если выведет мощности в Китай, может быть национализирован

Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.

"Норникель" намерен вынести стратегическое производство в Китай. Надо ли это России?
ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Либо долгое истощение, либо разгромный удар — как окончится спецоперация России на Украине
В США прокомментировали кадры уничтожения "Леопарда" ВСУ
История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев Когда закончится СВО на Украине: возможные сценарии Виктор Пахомов
Исследование выявило самые грязные пляжи Сочи
Часть выпущенной ВСУ ракеты ATACMS упала на жилой дом в Севастополе. Снаряд пробила крышу девятиэтажки
США начали смягчать санкции против РФ. Европа опять "в дураках"
США начали смягчать санкции против РФ. Европа опять "в дураках"
Последние материалы
В Госдуме обсудят запрет на рассадку семей по разным частям самолёта
Как всегда выглядеть отдохнувшей: простые ритуалы красоты
Почему умные дачники собирают пластиковые бутылки
Как заморозить фрукты, чтобы они сохранили свежесть и вкус
Левченко: коммерческие помещения в новостройках остаются выгодными для инвестиций
Илон Маск: Мужчинам не место в женском спорте
Учёные предложили новый метод повышения эффективности солнечных батарей
LiXiang L9 и L7 возглавили рейтинг гибридных автомобилей в России
Бельгийская спортсменка пожаловалась на качество воды в Сене, увидев в ней мусор
Врач Барило: загар — защитная реакция кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников