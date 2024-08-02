Турецкий стрелок "Батя с дивана" стал героем соцсетей

Стрелок из Турции Дикеч выиграл серебро Олимпиады и стал популярным в соцсетях

0:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч стал знаменитостью в соцсетях после выступления на Летних Олимпийских играх-2024.

Фото: Кадр из видео YouTube

В отличие от соперников 51-летний мужчина не пользовался во время выступления защитой для ушей и специальными линзами, пишет "Чемпионат".

Он прославился в соцсетях благодаря фото, где он в обычной форме и с рукой в кармане выступает на Олимпиаде в Париже.

Причем, его соперники в этот момент напоминали киборгов. На них была специальная экипировка: наушники, подавляющие шум, очки с линзами, повышающими точность и защищающими от бликов, а некоторые даже вышли в куртках с рукавами из жёсткой кожи, снижающими вибрацию в момент выстрела.

По итогам соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в смешанных парах Дикеч занял второе место.