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Триатлонистка из Бельгии пожаловалась на мусор в Сене во время заплыва

Бельгийская спортсменка пожаловалась на качество воды в Сене, увидев в ней мусор

0:47
Спорт

Триатлонистка Жольен Вермейлен из Бельгии во время заплыва в реке Сене на Летних Олимпийских играх увидела в воде мусор.

Бельгийская спортсменка пожаловалась на качество воды в Сене, увидев в ней мусор
Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, CC BY 2.0

"Проплывая под мостом, я почувствовала и увидела вещи, о которых нам не следует слишком много думать", — цитирует её New York Post.

Спортсменка плохо высказалась о чиновниках, которые позволили атлетам мирового класса соревноваться в столь загрязненных водах.

"Сена грязная уже сто лет, поэтому они не могут сказать, что безопасность спортсменов является приоритетом. Это чушь!" — цитирует триатлонистку "СЭ".

Напомним, что соревнования по триатлону стартовали 31 июля. Их несколько раз переносили из-за неудовлетворительного качества воды.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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