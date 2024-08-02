Триатлонистка из Бельгии пожаловалась на мусор в Сене во время заплыва

Триатлонистка Жольен Вермейлен из Бельгии во время заплыва в реке Сене на Летних Олимпийских играх увидела в воде мусор.
"Проплывая под мостом, я почувствовала и увидела вещи, о которых нам не следует слишком много думать", — цитирует её New York Post.
Спортсменка плохо высказалась о чиновниках, которые позволили атлетам мирового класса соревноваться в столь загрязненных водах.
"Сена грязная уже сто лет, поэтому они не могут сказать, что безопасность спортсменов является приоритетом. Это чушь!" — цитирует триатлонистку "СЭ".
Напомним, что соревнования по триатлону стартовали 31 июля. Их несколько раз переносили из-за неудовлетворительного качества воды.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.