Российская батутистка Бладцева не попала в тройку призёров Олимпиады-2024

Россиянка Бладцева заняла пятое место на Играх-2024 в прыжках на батуте

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Батутистка из России Анжела Бладцева не смогла выиграть медаль в соревнованиях по прыжкам на батуте на Олимпиаде-2024 в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Она заняла пятое место в финале, набрав всего 55,020 балла.

Чемпионкой по этому виду спорта стала англичанка Брайони Пейдж (56,480), второе место досталось спортсменке из Белоруссии Виолетте Бордиловской (56,060), а бронзу взяла канадка Софиан Мето (55,650).

Китаянка Чжу Сюэин заняла четвертое место (55,510). Таким образом батутистки из Китая остались без олимпийских медалей впервые с Игр 2000 года, пишет РИА Новости.

19-летняя Бладцева — четырехкратная победительница юношеских чемпионатов мира из Санкт-Петербурга. В этом году она уже выиграла общий зачет Кубка мира.