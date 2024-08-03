Пловчихе из Словакии стало плохо после заплыва на 200 м

С пловчихой из Словакии на Играх-2024 случился обморок после заплыва на 200 м

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

21-летняя Тамара Потоцкая сразу после квалификационного заплыва на 200 м среди женщин в индивидуальной гонке упала в обморок, когда вышла из воды, передает euronews.

Фото: dvidshub.net by Sgt. Edward Garibay, PDM

Спортсменку тут же окружил медперсонал. Через минуту ее в кислородной маске унесли на носилках.

Израильская пловчиха Леа Полонски, проплывшая два заплыва после Потоцкой, сказала, что плавание сопряжено с рисками.

"Мы каждый день доводим себя до предела, помним, что что-то подобное может случиться", — добавила она.

Это первая Олимпиада Потоцкой. Она проживает в столице Словакии Братиславе.

В своем заплыве она финишировала седьмой со временем 2 минуты 14,20 секунды, выбыв из полуфинального раунда.