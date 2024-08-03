Пловчихе из Словакии стало плохо после заплыва на 200 м

21-летняя Тамара Потоцкая сразу после квалификационного заплыва на 200 м среди женщин в индивидуальной гонке упала в обморок, когда вышла из воды, передает euronews.
Спортсменку тут же окружил медперсонал. Через минуту ее в кислородной маске унесли на носилках.
Израильская пловчиха Леа Полонски, проплывшая два заплыва после Потоцкой, сказала, что плавание сопряжено с рисками.
"Мы каждый день доводим себя до предела, помним, что что-то подобное может случиться", — добавила она.
Это первая Олимпиада Потоцкой. Она проживает в столице Словакии Братиславе.
В своем заплыве она финишировала седьмой со временем 2 минуты 14,20 секунды, выбыв из полуфинального раунда.
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