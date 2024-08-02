Итальянский пловец сравнил организацию Олимпиад в Токио и Париже: "Жарко и плохо кормят"

Итальянский пловец критикует организацию Олимпиады-2024 в Париже

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Итальянский пловец Томас Чеккон сравнил организацию Олимпийских игр 2020 года в Токио с Играми 2024 года в Париже. Его слова цитирует La Repubblica.

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, CC BY 2.0

Чеккон отметил, что в Японии соревнования были организованы лучше. "В деревне нет кондиционеров, невыносимо жарко, еда оставляет желать лучшего. Многие спортсмены уехали из-за этого. Сначала был дождь, затем наступила жара, мы не можем нормально выспаться. Вода в бассейне медленная. Всё это утомляет и не проходит бесследно", — заявил он.

На Играх в Париже Чеккон завоевал золото на дистанции 100 метров на спине и бронзу в эстафете 4x100 метров вольным стилем. В Токио он стал серебряным призером на 100 метров на спине и бронзовым в комбинированной эстафете 4x100 метров.

Олимпиада 2024 года завершится 11 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.